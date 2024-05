Chave do PIX para doação às vítimas da chuva no Sul substituirá patrocinadora master do Flamengo - Divulgação

Chave do PIX para doação às vítimas da chuva no Sul substituirá patrocinadora master do FlamengoDivulgação

Publicado 06/05/2024 20:27

Flamengo entrará em campo contra o Corinthians, no próximo sábado (11), pelo Campeonato Brasileiro, exibindo um pix da Ação da Cidadania, ONG parceira do clube, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. No uniforme dos jogadores, a chave sos@acaodacidadania.org.br será exposta no lugar da patrocinadora máster.

Rio - Oentrará em campo contra o Corinthians, no próximo sábado (11), pelo Campeonato Brasileiro, exibindo um pix da Ação da Cidadania, ONG parceira do clube, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. No uniforme dos jogadores, a chaveserá exposta no lugar da patrocinadora máster.

Leia mais: Everton Cebolinha deve retornar ao time titular do Flamengo diante do Palestino

O Flamengo e a Pixbet se unem para ajudar as vítimas das chuvas na região Sul do país. No jogo do dia 11/05, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, o time entrará em campo com o pix para doação no lugar de destaque do patrocinador master, Pixbet.



A Região Sul precisa… pic.twitter.com/cZs47tM8BC — Flamengo (@Flamengo) May 6, 2024

A ação foi uma iniciativa dos departamentos de responsabilidade social e de marketing do Flamengo. No início de 2022, quando enchentes devastaram a cidade de Petrópolis, o Rubro-Negro fez campanha parecida em parceria com a Ação da Cidadania.



Flamengo e Corinthians se enfrentam no sábado (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o Rubro-Negro entra em campo pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Palestino, do Chile, nesta terça-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Entenda a situação no Rio Grande do Sul