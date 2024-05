Aeronaves em meio à água no Aeroporto Internacional Salgado Filho - Reprodução / Internet

Publicado 06/05/2024 12:39 | Atualizado 06/05/2024 12:42

O Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) está fechado por tempo indeterminado devido à crise climática que atinge o Rio Grande do Sul. Além da interrupção dos voos, o terminal de passageiros também está inoperante. O estado sofre com os efeitos dos temporais que tem causado diversos transtornos e já deixaram 83 mortos e 129 mil desalojados

Inicialmente, a estimativa é que o aeroporto voltasse a funcionar na próxima sexta-feira, 10. No entanto, agora não há previsão para a retomada das operações, informam a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e a concessionária Fraport.



As associadas da Abear cancelaram os voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso.



Os passageiros devem entrar em contato com a companhia aérea para remarcação ou reembolso dos bilhetes com origem e/ou destino para a capital gaúcha.



A associação ressalta que os aeroportos das cidades gaúchas de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo estão operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no Estado.

Estado castigado pelas chuvas

O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 83 confirmadas e quatro em investigação nesta segunda-feira, 6. Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil, o número de feridos também subiu para 291, e ao menos 111 pessoas desaparecidas.



Os dados ainda mostram que mais de 129 mil estão desalojadas e mais de 20 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 364 cidades foram afetadas e mais de 870 mil pessoas sofrem com as inundações.

Governo do Estado declara calamidade pública



governador do estado Eduardo Leite (PSDB) declarou estado de calamidade pública . A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial. O político reforçou que o momento "histórico" exige medidas "absolutamente extraordinárias, porque quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência", declarou a jornalistas no início desta noite de sábado.

Doações



Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.



O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:



- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255



Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul



- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.



A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.