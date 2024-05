Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo do motorista do Porsche - Reprodução

Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo do motorista do PorscheReprodução

Publicado 06/05/2024 11:28 | Atualizado 06/05/2024 11:29

O amigo do motorista do Porsche que causou um acidente fatal em 31 de abril , na Zona Leste de São Paulo, voltou a ser internado após complicações decorrentes dos ferimentos que sofreu na batida. O estudante Marcus Vinicius Machado Rocha, de 22 anos, já tinha ficado internado por cerca de dez dias logo após o acidente, quando chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e precisou passar por uma cirurgia para retirada do baço.

De acordo com a defesa do estudante, o motivo da internação foi uma complicação decorrente da cirurgia de retirada do baço, além de uma possível lesão no ligamento do joelho esquerdo. Ele foi internado no dia 28 de abril e, até este domingo (5), seguia sob observação.

"O Marcus, após o acidente, ele foi internado ficou em torno de dez dias, teve que fazer uma retirada do baço, colocar drenos do pulmão, mas já foi pra casa e agora foi internado novamente (...) por complicações, devido a retirada do baço. Parece que ficaram pedaços do baço no organismo então ele está internado em observação para avaliação de uma nova cirurgia", disse o advogado José Roberto Soares Lourenço ao portal 'G1'.

Marcus estava no banco do passageiro quando o Porsche avaliado em mais de R$ 1 milhão de Fernando Sastre de Andrade Filho colidiu contra o Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, na Avenida Salim Farah Maluf, na madrugada do domingo (31). O motorista do Sandero morreu no acidente.

Na noite do crime, o empresário havia jantado em um restaurante onde bebeu alguns drinks antes de ir a uma casa de poker que funcionava na modalidade "Open Bar". Ao sair do local, ele conduziu o veículo de luxo em alta velocidade e atingiu o carro do motorista de aplicativo. Depois do acidente, o empresário, com a ajuda da mãe, Daniela Cristina de Medeiro Andrade, deixou o local sem fazer o teste do bafômetro.

Na última sexta-feira (3), Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Fernando . O empresário virou reú por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima.

No sábado (4), policiais civis foram até a residência do empresário na Vila Regente Feijó, para cumprir o mandado, mas ele não foi encontrado. Com isso, ele passou a ser oficialmente um foragido da Justiça.

Em entrevista ao programa o Fantástico, da TV Globo, divulgada neste domingo (5), Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que conduzia o Porsche que causou um acidente fatal na Zona Leste de São Paulo em 31 de março, disse que não bebeu e que não se lembra da velocidade em que estava no carro. A entrevista ao Fantástico foi gravada antes da ordem de prisão.