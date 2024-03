Motorista perdeu o controle do Porsche e colidiu na traseira do Renault - Reprodução / GloboNews

Publicado 31/03/2024 17:33

São Paulo - Um homem morreu depois que um outro motorista perdeu o controle do Porsche que dirigia, avaliado em mais de R$ 1 milhão, e colidiu na traseira de seu carro, um Renault, na madrugada deste domingo (31). A tragédia aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, bairro do Tatuapé, na capital paulista. Após a batida, o dono do Porsche fugiu do local. A vítima, de 52 anos, foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu.

Depois do acidente, que ocorreu por volta das 2h, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência.



O passageiro do Porsche foi levado a um hospital, onde permaneceu em atendimento. O motorista, por sua vez, fugiu do local.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa.



"Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como fuga de local de acidente, lesão corporal na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor no 30° DP (Tatuapé). Diligências estão em andamento visando a localização do autor do acidente", informou a SSP ao DIA.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.