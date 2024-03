Produtos congelados são muito consumidos por brasileiros - Divulgação

Publicado 31/03/2024 14:03

Com a proximidade do Dia da Saúde e Nutrição, comemorado em 31 de março, a VR realizou um levantamento sobre os hábitos de consumo dos trabalhadores brasileiros, e descobriu que os ultraprocessados estão entre os alimentos mais comprados (22%), seguido por frutas, legumes e verduras (19%), leites e iogurtes (13%) e grãos (9%). Refrigerantes e bebidas prontas estão em quinto lugar, empatados com as proteínas.



Segundo o levantamento, a carne bovina representa, em média, 10% do total pago por compra de valor aproximado de R$ 126, com 16 itens variados. Na sequência estão o frango, com 6,8% do gasto, e os ovos, com 2,8%.

Entre os hortifrutis, a banana representa um percentual de 8,6% do pagamento, seguida pela cebola (7,1%) e a batata (6,5%). Na análise geral sobre o volume de itens alimentares adquiridos, os mais comprados são pães (19%), biscoitos (17%), refrigerantes (14%), leite (11,7%), chocolate (10,9%) e snacks e salgadinhos (10,5%).



O levantamento foi feito a partir do cadastramento de notas fiscais no SuperAPP e está integrado ao programa de cashback da VR - que retorna uma porcentagem do valor gasto diretamente para carteira do cliente no aplicativo.

Basta o usuário escanear ou fotografar o código QR ou digitar os números das notas fiscais para receber dinheiro de volta e ainda participar de sorteios semanais de R$ 500 e mensais de R$ 3 mil. A coleta de dados feita pelo sistema é totalmente anonimizada e preserva a privacidade dos consumidores.