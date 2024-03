Arroz e feijão são muito presentes na culinária brasileira - Freepik

Publicado 31/03/2024 07:44

O Dia da Saúde e Nutrição, comemorado no dia 31 de março, foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, como forma de reforçar as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), sobre a importância de adotar uma alimentação saudável.



Com apoio dos profissionais da saúde, em especial, os nutricionistas, são desenvolvidas ações para esclarecer que a boa nutrição é essencial na dieta regular e precisa ser feita com quantidade e variedade adequada de nutrientes.

De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS/OMS), para evitar ganho de peso não saudável, a ingestão de gorduras não pode ser maior do que 30% do consumo diário de uma pessoa adulta.



Outra recomendação importante é limitar o consumo de açúcar para no máximo 10% da ingestão total, porém, o ideal é que esse percentual seja de 5%. Lembrando que o sal em excesso também pode prejudicar consideravelmente a saúde das pessoas, por isso, a recomendação é usar menos de 5 gramas por dia (individualmente), equivalente a 1 colher de chá.

Sal pode ser 'vilão' se usado em excesso Freepik

Vale acrescentar a importância de consultar um nutricionista regularmente, além de realizar exames médicos de rotina. Por meio dessa análise serão identificadas as carências nutricionais do paciente e indicados alimentos que possam contribuir com o equilíbrio de vitaminas, minerais e proteínas.





Por último, é válido acrescentar que o Ministério da Saúde elaborou e divulgou um Guia Alimentar para População Brasileira , incluindo ingredientes específicos de cada região. Portanto, é possível se alimentar bem, sem aumentar o orçamento mensal.

Confira algumas outras recomendações específicas do ministério que refletem diretamente na sua saúde:

– Evite o consumo de alimentos ricos em calorias e industrializados, gordurosos e salgados;

– Aumente o consumo de frutas, verduras e legumes, cereais integrais e feijões;

– Beba bastante água;

– Reduza ou evite o consumo de bebidas alcoólicas e o uso do cigarro;

– Faça exames preventivos e consulte sempre o seu médico;

– Faça exercícios físicos regulares, diariamente ou pelo menos três vezes por semana, após avaliação médica;

– Durma pelo menos 8h num período de 24h.