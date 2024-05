Everton Cebolinha marcou na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/05/2024 19:51

Rio - Longe dos gramados por quase um mês, Everton Cebolinha está recuperado de lesão na panturrilha direita e irá retornar ao time titular do Flamengo na partida com o Palestino, do Chile, nesta terça-feira (7), fora de casa, pela Libertadores. Sem convencer nos últimos jogos, o Rubro-Negro conta com números muito positivos quando seu camisa 7 está em campo para afastar a má fase.

Com Cebolinha, em jogos oficiais, o time comandado por Tite disputou 16 partidas, venceu 13 e empatou três vezes nesta temporada. Sem o atacante, o clube da Gávea venceu apenas uma das últimas cinco partidas, sendo ela bastante questionada — 1 a 0 contra o Amazonas.

Antes de se lesionar, o jogador já colecionava bons números pelo Flamengo, sendo um dos principais nomes ofensivos da equipe, ao lado de Pedro.



Everton pelo @Flamengo em 2024:



14 jogos

3 gols

2 assistências

31 finalizações (12 no gol)

28 passes decisivos (2º do time)

6 grandes chances criadas (1º do time!)

52 dribles certos (1º do time!)

46% acerto no cruzamento (!)

Nota Sofascore 7.44



pic.twitter.com/4TtE5zt8Lr — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 11, 2024

Flamengo e Palestino entram em campo nesta terça, às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro é o segundo colocado do Grupo E, com quatro pontos, um a mais que o time chileno, que está em terceiro. No duelo pelo primeiro turno, vitória por 2 a 0, com gols de Pedro e Léo Ortiz.