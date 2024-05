Bruno Henrique - Marcelo Cortes /CRF

Bruno Henrique

Publicado 06/05/2024

Rio - Autor do gol de empate do Flamengo contra o Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista, o atacante Bruno Henrique, de 33 anos, assumiu a vice-artilharia do Rubro-Negro na atual temporada.

O jogador balançou as redes em três oportunidades na atual temporada e se igualou a Everton Cebolinha e a Léo Pereira, que também haviam marcado o mesmo número de vezes no ano. Bruno Henrique entrou em campo em 22 jogos e deu uma assistência.

O Flamengo vive uma temporada de grande dependência de Pedro, que é disparado o maior goleador do clube carioca. O atacante fez 20 jogos pelo clube carioca e anotou 15 gols em 2024.

Ídolo do Flamengo, Gabigol, de 27 anos, fez apenas dois gols no ano. O atacante ficou mais de um mês suspenso por ter atrapalhado o processo de um exame antidoping em 2023. No total, o camisa 10 entrou em campo em apenas nove jogos na temporada.