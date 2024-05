Igor Jesus chorou ao ser substituído com 36 minutos em jogo do Flamengo - Reprodução/Premiere

Publicado 05/05/2024 19:46

empate em 1 a 1 com o Bragantino, no último sábado (4), no Nabi Abi Chedid, repercutiu dentro do vestiário do Flamengo. Após a partida, o técnico Tite fez questão de pedir desculpas ao volante de 21 anos na frente de todo elenco, na tradicional roda de oração. Rio - A cena do jovem Igor Jesus chorando após ser substituído com apenas 36 minutos de jogo no, repercutiu dentro do vestiário do Flamengo. Após a partida, o técnico

"Igor, você me desculpa, eu sei o quanto foi duro para você. O treinador tem que tomar decisões, e eu precisava te tirar do jogo. Fica aqui o meu respeito absoluto por você ser o jogador que é, o profissional que é. Você tem ainda mais o meu respeito depois dessa substituição", disse o treinador, segundo o "ge".

As câmeras da transmissão do jogo contra o Bragantino flagraram Igor Jesus aos prantos no banco de reservas do Flamengo, logo após ser substituído. O zagueiro Fabrício Bruno aparece tentando consolar o jovem, dizendo algumas palavras e colocando a cabeça dele em seu ombro.

Sem entrevista de Tite e jogadores

Ainda no vestiário, foi tomada a decisão de que Tite e os jogadores do Flamengo não dariam entrevista após a partida. A gerência de comunicação e o departamento de futebol decidiram pela ausência do treinador e dos atletas por entenderem que eles, visivelmente irritados, seriam frequentemente perguntados sobre arbitragem, e o gaúcho concordou com a decisão.

Segundo tempo agradou

Apesar da irritação com a arbitragem, o desempenho do Flamengo no segundo tempo do empate com o Bragantino foi elogiado no vestiário. Gerson, capitão da equipe na partida, pediu que a equipe repita essa postura nos próximos jogos.

O discurso do camisa 8 foi endossado por Arrascaeta. Desfalque diante do Massa Bruta, o uruguaio destacou o poder de reação do time e as aproximações entre os jogadores.