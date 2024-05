Marcos Braz é o VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 04/05/2024 22:09

Flamengo ficou na bronca mais uma vez com a arbitragem no Campeonato Brasileiro. Após o Rio - Ono Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Bragantino , neste sábado (4), em Bragança Paulista, pela 5ª rodada, o Rubro-Negro deixou o campo com a sensação que foi prejudicado e reclamando de pelo menos dois lances. O vice-presidente de futebol Marcos Braz subiu o tom nas reclamações e cobrou respostas da CBF.

"É uma vergonha o que está acontecendo. Quero entender o seguinte: é quem bate mais forte na mesa, quem briga mais que está levando? É para isso que a CBF está se ajoelhando? É quem dá porrada na mesa, quem bate, quem faz de ilações perigosíssimas? A gente tem que ver como vai fazer, porque o campeonato não vai acabar bem", disse Marcos Braz após a partida.

O Flamengo reclama de ter sido prejudicado pelo segundo jogo consecutivo. O vice-presidente Marcos Braz relembrou os erros na derrota no clássico com o Botafogo, no último dia 28, e chamou o árbitro Raphael Claus — citado pelo empresário John Textor, sócio majoritário da SAF do Alvinegro, na CPI da Manipulação — de "frouxo" por algumas decisões.

"Contra o Botafogo, em que perdemos o jogo, o jogador (Luiz Henrique) botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz (Raphael Claus) não amarela. Frouxo, sequer dá amarelo. Ele deveria ter dado amarelo, mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo. Na jogada subsequente, o mesmo jogador tomou o amarelo", relembrou.

"Está dando pena ver os árbitros. Eles estão altamente pressionados. O que eu vi no final do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei para os árbitros ali era que eles deveriam se unir e se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Fiquei com pena de reclamar do jogo. O que está acontecendo no futebol brasileiro é uma piada", completou o dirigente.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos oito pontos e subiu para o quarto lugar. Já o Bragantino ocupa o terceiro, com nove. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (7), às 21h (de Brasília), contra o Palestino, fora de casa, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.