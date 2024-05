Bragantino e Flamengo empataram por 1 a 1 pela 5ª rodada do Brasileirão - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/05/2024 10:39

Rio - Ex-chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba comentou sobre o suposto pênalti em Luiz Araújo no empate entre Flamengo e Bragantino, no último sábado (4). Segundo o ex-árbitro e, atualmente, comentarista, a penalidade existiu. Gaciba também se mostrou preocupado com as orientações nesse tipo de lance.

"O jogador do Bragantino não quer jogar em momento algum, ele só quer agarrar o jogador do Flamengo. Para mim, existe a penalidade. Não tem uma câmera fechada para poder analisar com mais detalhes o impacto. Mas pelas imagens que eu vi, existe", afirmou Gaciba, ao canal "ESPN".

"O que me preocupa é a orientação dada esse ano. O que estão falando na comissão de arbitragem é que: 'Se o agarrão acontecer fora da disputa da jogada, se a bola não for para eles, não marca, porque não teve impacto para o jogo'. Não é de chocar isso?", concluiu.

Segundo os áudios do VAR, que foram divulgados pela CBF na noite do último sábado (4), tanto o árbitro da partida, Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa), quanto Daniel Nobre Bins (Fifa), que ficou responsável pelo VAR, afirmaram que não houve nada do lance.

Tais decisões tomadas pela arbitragem geraram revolta dentro do Rubro-Negro. Jogadores e dirigentes vieram a público depois da partida para reclamar das medidas tomadas por Zanovelli.