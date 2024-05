Bragantino e Flamengo empataram por 1 a 1, em Bragança Paulista, pela 5ª rodada do Brasileirão - DIOGO REIS / AGIF / ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/05/2024 21:20

Rio - Em jogo equilibrado e marcado por uma arbitragem polêmica, Bragantino e Flamengo empataram por 1 a 1 , neste sábado (4), em Bragança Paulista, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro saiu atrás no placar com gol de Pedro Henrique, mas buscou o empate na etapa final com Bruno Henrique.

O Flamengo ainda ficou na bronca com a arbitragem. O Rubro-Negro saiu de campo reclamando da não expulsão do zagueiro Luan Cândido e de um possível pênalti não marcado em Luiz Araujo. Após a partida, o atacante Bruno Henrique e o diretor executivo de futebol Bruno Spindel se pronunciaram contra o desempenho do árbitro Paulo Cesar Zanovelli.

Veja os melhores momentos: