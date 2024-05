Bruno Henrique fez o gol do Flamengo no empate com o Bragantino - DIOGO REIS / AGIF / ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - O Flamengo ficou na bronca com a arbitragem após o empate com o Bragantino , neste sábado (4), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro reclamou de dois lances: a não expulsão do zagueiro Luan Cândido, anulada após indicação do VAR no primeiro tempo, e de um possível pênalti em Luiz Araujo na etapa final. O atacante Bruno Henrique fez duras críticas.

"Não queremos falar de arbitragem, mas não tem como. Contra o Flamengo é tudo diferente. Hoje tivemos um lance que tiraram o cartão vermelho e, agora no final, um lance duvidoso também que o árbitro não marcou e o VAR não chamou. Não sabemos qual é o critério da arbitragem. O futebol está cada vez pior. Eles colocam profissionais que não conseguem fazer o simples. É lamentável", disse.

No primeiro tempo, De La Cruz foi derrubado por Luan Cândido na entrada da área. O zagueiro era o último homem e foi expulso. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli foi chamado pelo VAR para rever a jogada no vídeo, e identificou uma falta do uruguaio em Pedro Henrique. Já na etapa final, o Flamengo reclamou de um possível pênalti em Luiz Araujo, derrubado em lance sem bola.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos oito pontos e subiu para o quarto lugar. Já o Bragantino ocupa o terceiro, com nove. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (7), às 21h (de Brasília), contra o Palestino, fora de casa, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.