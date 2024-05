Bragantino e Flamengo empataram por 1 a 1 pela 5ª rodada do Brasileirão - Marcelo Cortes/Flamengo

Bragantino e Flamengo empataram por 1 a 1 pela 5ª rodada do BrasileirãoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/05/2024 20:26

Rio - Em jogo equilibrado, Bragantino e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado (4), em Bragança Paulista, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo com gol de Pedro Henrique, mas buscou o resultado com Bruno Henrique na etapa final.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos oito pontos e subiu para o quarto lugar. Já o Bragantino ocupa o terceiro, com nove. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (7), às 21h (de Brasília), contra o Palestino, fora de casa, pela Libertadores.

Flamengo sai atrás e busca empate na etapa final



O Flamengo entrou em campo com uma proposta de jogo mais vertical, mas pouco levou perigo ao gol do goleiro Cleiton. O Rubro-Negro trocou muitos passes sem objetividade, encontrou dificuldades para criar e forçou cruzamentos sem muito sucesso. O Bragantino, por sua vez, parecia mais seguro das ações. O time paulista subiu a marcação e incomodou.

O Bragantino quase ficou em apuros quando o árbitro expulsou Luan Cândido por falta em De La Cruz, mas o VAR evitou a expulsão após identificar falta do uruguaio em Pedro Henrique. O zagueiro responsável por evitar que o Massa Bruta ficasse com um a menos em campo também foi o autor do gol que colocou o time paulista em vantagem no placar.

Tite chegou a modificar o Flamengo ainda no primeiro tempo com a entrada de Luiz Araujo no lugar de Igor Jesus. Porém, o time ainda esbarrava nas mesmas dificuldades. O Rubro-Negro voltou a assustar no início do segundo tempo com De La Cruz, mas o travessão evitou o gol do uruguaio. O Bragantino respondeu na mesma moeda com Eric Ramires.

O equilíbrio marcou a etapa final. Bragantino e Flamengo acertavam e erravam na mesma proporção, e em certo momento chegaram a empatar em finalizações. O Rubro-Negro, no entanto, chegava com mais perigo. Bruno Henrique teve a chance de empatar, mas o goleiro Cleiton fez um milagre. Porém, aos 33, ele recebeu lançamento de De La Cruz e tocou na saída de Cleiton para igualar o placar e evitar a derrota.

Bragantino x Flamengo

Data: 4/5/2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Bragantino: Cleiton; Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Nathan Mendes, Eric Ramires (Jadsom Silva), Gustavinho (Lincoln) e Juninho Capixaba (Lucas Evangelista); Vitinho, Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera (Helinho). Técnico: Pedro Caixinha

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Lorran), Igor Jesus (Luiz Araujo), Gerson e De La Cruz; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Daniel Nobre Bins

Gols: Pedro Henrique, aos 29' do 1ºT (1-0); Bruno Henrique, aos 33' do 2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Nathan Mendes e Thiago Borbas (RBB); Igor Jesus e Allan (FLA)