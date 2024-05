Léo Ortiz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Léo Ortiz em treinamento pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/05/2024 09:17

Rio - O Flamengo volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (4), quando vai até o estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, enfrentar o Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá um significado especial para o zagueiro Léo Ortiz, que reencontrará seu ex-clube pela primeira vez desde sua chegada ao Rubro-Negro.

Léo Ortiz disputou cinco temporadas com a camisa do Bragantino Divulgação/Red Bull Bragantino Léo Ortiz tem o nome marcado na história do Bragantino com o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 e o vice da Copa Sul-Americana de 2021. O zagueiro era capitão do Massa Bruta nas últimas temporadas e era considerado um líder, tanto dentro, quanto fora de campo. Ao todo, ele disputou 198 partidas com a camisa do clube paulista e marcou 14 gols.Léo Ortiz deixou o Bragantino nesta temporada, quando foi vendido ao Flamengo por R$ 37,6 milhões, com contrato válido até o fim de 2028. Até o momento, ele tem apenas dois jogos e um gol pelo Rubro-Negro, mas a tendência é que ele seja titular contra o seu ex-clube.

O Flamengo ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro e busca se recuperar na competição após empatar com o Palmeiras por 0 a 0 e perder no clássico com o Botafogo por 2 a 0. Já o Bragantino está bem no Brasileirão, na terceira posição e ainda invicto, com duas vitórias e dois empates.