Tite, técnico do Flamengo - Reprodução / Instagram

Tite, técnico do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 13:51

Rio - O Flamengo terá novidades em sua escalação para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. E a principal delas deve ser em relação ao esquema tático. Tite deve abrir mão dos pontas para escalar a equipe em um 4-4-2, com Bruno Henrique e Pedro no ataque.

O treinador também deve fazer mudanças na equipe para dar rodagem ao elenco. Fabrício Bruno, que vem de uma longa sequência de jogos, e Varela, que reclamou de dores musculares contra o Amazonas, serão poupados. Wesley e Léo Ortiz devem ser os escolhidos para começar a partida. Além disso, outras peças do considerado time titular serão poupadas de olho no jogo da próxima terça (8), contra o Palestino, no Chile, pela Libertadores.

LEIA TAMBÉM: De La Cruz e Viña participam de último treino do Flamengo antes de viagem a São Paulo

Com isso, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Red Bull Bragantino tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro.

Atualmente, o Flamengo ocupa a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com sete pontos. A equipe não vence há duas rodadas na competição, já que empatou sem gols com o Palmeiras e foi derrotado por 2 a 0 pelo Botafogo.