Nicolás de La Cruz - Marcelo Cortes /CRF

Nicolás de La CruzMarcelo Cortes /CRF

Publicado 03/05/2024 12:25 | Atualizado 03/05/2024 12:32

Rio - No último treino no Ninho do Urubu, antes de viagem para São Paulo, onde irá enfrentar o Bragantino, o Flamengo contou com a participação do lateral-esquerdo Matías Viña e do meia Nicolás de La Cruz. Sem problemas, os dois estarão à disposição de Tite para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois jogadores uruguaios deixaram a partida contra o Amazonas, no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil, sentindo dores musculares, mas não tiveram lesões e estão liberados para reforçar o Rubro-Negro na Série A.

O Flamengo continuará a ter os desfalques de Everton Cebolinha, com uma lesão na panturrilha direita, Arrascaeta, que sente dores na coxa direita, e Erick Pulgar, que tem problemas no tornozelo esquerda. Os três não enfrentam o Bragantino.

Com apenas um ponto somado nos últimos dois jogos contra Palmeiras e Botafogo, o Flamengo quer voltar a vencer pelo Brasileiro. As equipes entram em campo, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.