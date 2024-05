Viña deu a assistência para o gol de Pedro em Flamengo x Amazonas - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/05/2024 17:53

Rio - O Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta (2) no Ninho do Urubu, após a vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil. Os atletas Matías Viña, que sentiu a posterior da coxa, e Nico De la Cruz, com dores na panturrilha, foram reavaliados, após sentirem problemas musculares durante o confronto da última quarta. Por enquanto, a dupla não preocupa para o jogo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, pelo Brasileirão.



Desfalques certos para a partida contra o Massa Bruta são os meias Arrascaeta e Erick Pulgar, além do atacante Everton Cebolinha. O uruguaio e o camisa 7 já iniciaram o processo de transição e devem retornar ao time no duelo da próxima terça, contra o Palestino, pela Libertadores. No entanto, o chileno, com problema no tornozelo esquerdo, só deve retornar em duas semanas.

O Rubro-Negro embarca para São Paulo no fim da tarde de sábado para o duelo contra o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Nabi Abi Chedid. A equipe comandada por Tite busca se recuperar na competição. São dois jogos sem vencer — empate com Palmeiras e derrota para o Botafogo.