Weslley Couto, presidente do Amazonas FCJoão Normando / Amazonas FC

Publicado 02/05/2024 17:15

Rio - O Flamengo venceu o Amazonas na última quarta-feira (1), por 1 a 0 , no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O resultado, no entanto, dá esperanças ao presidente do clube amazonense, Weslley Couto. Para ele, a equipe tem condições de reverter o placar e avançar às oitavas de final da competição.

"Sabíamos que seria uma partida difícil, contra uma grande equipe que possui um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. Tivemos até chances de empatar o jogo. Graças a Deus, conseguimos um resultado que nos mantém na disputa pela vaga na Copa do Brasil", afirmou em vídeo divulgado pelo influenciador Paparazzo Rubro-Negro.

"É um confronto de 180 minutos. Avaliamos que, assim como o Flamengo, o Amazonas também tem chances de avançar. Temos mais 90 minutos pela frente, e dentro de nossa casa, no solo amazonense", ponderou.

O confronto de volta será no dia 22 de maio, na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília). O Flamengo terá a vantagem do empate, já que venceu no Rio de Janeiro pelo placar mínimo.

A venda de ingressos já foi iniciada e, inclusive, gerou polêmica. A torcida rubro-negra denunciou a comercialização como abuso de preço: variam de R$ 150 (meia) a R$ 1.500 (inteira).

"Quando se trata de futebol, compreendemos que existem dois lados: o lado do Amazonas e o lado do oponente, sendo que as reclamações geralmente vêm do lado oposto. De forma alguma a direção do Amazonas permitirá que o adversário tenha maior representação no estádio. Isso é uma questão de coerência", declarou Weslley Couto.

Até a segunda partida entre as equipes, o Amazonas se preocupa com a Série B do Campeonato Brasileiro - o time ainda não venceu na competição. Já o Flamengo, disputará jogos da Série A e da fase de grupos da Libertadores da América no período.