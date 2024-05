Tite conversa com auxiliar durante a partida - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 00:49 | Atualizado 02/05/2024 07:25

Rio - Apesar da vitória sobre o Amazonas por 1 a 0 no Maracanã , na noite desta quarta-feira (1º), Tite admitiu que o Flamengo não fez uma boa partida. Na entrevista coletiva, o treinador ainda elenco alguns pontos e ressaltou que o grupo tem a consciência de que a atuação foi abaixo.

"(O Flamengo) Não fez uma boa partida, tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Esteve abaixo. Na capacidade finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais esteve abaixo esteve abaixo. Tem que assumir. Nós temos essa consciência, sim, que esteve abaixo", disse o treinador.

Ao fim da partida, a torcida protestou e vaiou. Os rubro-negros também proferiram xingamentos direcionados a Tite. O fato foi um dos assuntos da entrevista coletiva do treinador.

"Ela (situação emocional) é de respeito ao torcedor, de respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Quando o time não está produzindo, (o torcedor) fica inquieto. Nós temos que entender dessa forma. Tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que aplaude e que fica feliz que foi campeão ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade, isso é consciência da atividade. Tenho consciência da atividade e tenho respeito pelo torcedor", ressaltou Tite.

Situação na Copa do Brasil e agenda

Com o resultado, o Flamengo pode até empatar no próximo jogo para avançar na Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 22 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Na temporada, o próximo compromisso da equipe de Tite é pela quinta rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo no sábado, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.