Gabigol, do Flamengo, no jogo contra o Amazonas - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/05/2024 23:58 | Atualizado 02/05/2024 07:43

"Me senti muito bem. Claro que falta um pouquinho de ritmo. Os treinos em casa foram muito bons, mas o ritmo de jogo é um pouco diferente, a situação de jogo. Me senti muito bem. Agora é trabalhar e se dedicar ao máximo, como sempre, para poder ficar 150%", contou Gabigol, ao SporTV.

O último jogo de Gabi havia sido na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca, no dia 25 de fevereiro. Foram, portanto, 66 dias sem disputar uma partida.

"Foi um período difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus amigos, do Flamengo e da torcida, que foi incrível comigo. Acho que as provas estão aí, os fatos estão aí. Tudo vai ser resolvido, como vem sendo. Perder esse período foi muito ruim, mas creio eu que agora é olhar para frente, para o próximo jogo para continuar vencendo", afirmou o camisa 10.

Com o resultado desta noite, o Flamengo pode até empatar com o Amazonas no jogo da volta para avançar as oitavas de final. A segunda partida entre as duas equipes acontecerá no dia 22 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

"Acho que fizemos um bom jogo, criamos algumas oportunidades, poderíamos ter criado mais. Precisamos melhorar, precisamos ter um pouquinho mais de aproximação para poder criar mais jogadas de gols. Conseguimos controlar bem o jogo, não sofremos muito perigo, mas creio eu que precisamos melhorar e vamos melhorar", admitiu Gabigol.

"Trabalhar com a equipe, melhorar com a equipe. Sou mais um, como sempre fui, tento sempre ajudar, colocar meu coração, colocar minha vontade de vencer sempre para ajudar os companheiros. Temos uma grande equipe, uma grande torcida. Agora é continuar nessa pegada e sempre melhorar", disse posteriormente.