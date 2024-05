Pedro comemora gol marcado em Flamengo x Amazonas - Jorge Rodrigues/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 01/05/2024 23:22 | Atualizado 02/05/2024 01:41

Rio - O Flamengo está em vantagem no duelo contra o Amazonas por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro não encontrou facilidade para furar a defesa do time de Manaus, mas venceu o adversário por 1 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (1º), pelo jogo de ida da terceira fase da competição. Pedro marcou o único gol da noite. Apesar disso, a falta de efetividade da equipe e o placar magro fizeram a torcida vaiar logo após o apito final.

O confronto também marcou o retorno de Gabigol aos gramados. O ídolo conseguiu o efeito suspensivo no caso de possível fraude em exame antidoping , foi relacionado para a partida e entrou no segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo pode até empatar na partida da volta para avançar na Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 22 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Na temporada, o próximo compromisso da equipe de Tite é pela quinta rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo no sábado, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O JOGO

Como esperado, o Flamengo teve mais posse de bola e controle do primeiro tempo. Melhor em campo, a equipe do técnico Tite abriu o placar aos 20 minutos. Viña tabelo com Bruno Henrique pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Pedro, que estava livre de marcação. O atacante pulou e cabeceou para balançar as redes do adversário.

Por outro lado, o Rubro-Negro não conseguiu criar tanto. Com a exceção do gol, foram mais seis finalizações, mas apenas duas tiveram a direção da meta defendida pelo goleiro Edson Mardden.

Já o Amazonas apostava em contra-ataques para incomodar. O principal escape ofensivo foi Serafim, pelo lado esquerdo. Apesar disso, o principal momento de perigo veio em um cruzamento na área, que terminou com Diogo Silva balançando as redes. Ele, porém, estava impedido.

Na etapa complementar, o Amazonas subiu menos ao ataque e se postou principalmente no campo de defesa para impedir que o Flamengo fizesse mais gols. A estratégia funcionou.

O Rubro-Negro teve mais posse de bola até mesmo em comparação com o primeiro tempo, mas não conseguiu ser criativo. A primeira finalização a gol na etapa complementar veio com Matheus Gonçalves, que arriscou um bom chute de fora da área, por volta dos 35 minutos. A falta de efetividade chegou a gerar protestos da torcida no Maracanã. Ao apito final, a torcida vaiou.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Amazonas



Data e Hora: 01/05/2024, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)



Cartões amarelos: Allan (FLA) / Judá, Patric e Ezequiel (AMA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Pedro (1-0) (20'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela (Wesley, 27'/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan (Igor Jesus, 34'/2ºT), Gerson e De La Cruz (Gabigol, 19'/2ºT); Lorran (Luiz Araújo, 27'/2ºT), Bruno Henrique (Matheus Gonçalves, 34'/2ºT) e Pedro.

AMAZONAS (Técnico: Adilson Batista)

Edson Mardden; Patric (Ezequiel, 25'/2ºT), Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá (Jorge Jiménez, 18'/2ºT), Guilherme Xavier e Pará (Barros, 25'/2ºT); William Barbio, Matheus Serafim e Sassá.