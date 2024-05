Gabigol em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 01/05/2024 19:16 | Atualizado 01/05/2024 19:39

o ídolo rubro-negro está apto para jogar cerca de 30 minutos. Rio - Após mais de dois meses sem jogar, Gabigol voltará a defender o Flamengo no duelo desta quarta-feira (1º), contra o Amazonas , às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. De acordo com o site "ge",

Gabigol se reapresentou na última segunda-feira (30) com o mesmo peso da época em que levou a punição. No entanto, a falta de ritmo de jogo deve limitar o tempo do camisa 10 em campo. Como treinou em casa durante os 36 dias em que estava impedido de frequentar o Ninho do Urubu, por conta da suspensão por tentativa de fraudar exame antidoping,. No entanto, a falta de ritmo de jogo deve limitar o tempo do camisa 10 em campo.

Gabigol obteve efeito suspensivo, concedido na última segunda pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, para a punição de dois anos imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). , na Suíça, para a punição de dois anos imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Ele ainda não foi absolvido , mas poderá jogar pelo Flamengo normalmente até que receba uma sentença definitiva sobre o caso.

Agora, o atacante aguardará o julgamento de seu pedido de recurso ao CAS. Neste caso, a decisão deve demorar alguns meses para ser definida, mas o camisa 10 poderá realizar suas atividades junto ao Flamengo amparado pelo efeito suspensivo.



Gabigol não atua pelo Flamengo desde o dia 25 de fevereiro, quando entrou no clássico entre o Rubro-Negro e o Fluminense pelo Carioca. Em 2024, ele fez oito jogos e marcou duas vezes. O atacante foi suspenso no dia dia 25 de março e estava impedido, inclusive, de realizar atividades no CT do Ninho do Urubu.