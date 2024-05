Romário marcou duas vezes na goleada de 6 a 2 do Flamengo sobre o Nacional, em 1997 - Reprodução/Youtube

Romário marcou duas vezes na goleada de 6 a 2 do Flamengo sobre o Nacional, em 1997Reprodução/Youtube

Publicado 01/05/2024 07:30

Rio - O Flamengo iniciará nesta quarta-feira (1), contra o Amazonas, no Maracanã, sua trajetória na Copa do Brasil. Para continuar sonhando com o pentacampeonato, a equipe precisará superar o time amazonense em um confronto interestadual que não acontece há 27 anos.

A última vez que o Flamengo enfrentou um clube amazonense em jogos oficiais foi em 1997, também pela Copa do Brasil. Na ocasião, o adversário foi o Nacional-AM e o duelo foi em jogo único, realizado em Manaus, no antigo Vivaldo Lima. O Rubro-Negro aplicou uma imponente goleada por 6 a 2, com gols de Romário, que marcou duas vezes, Lúcio, Bruno Quadros, Marco Aurélio e até do goleiro Zé Carlos, de pênalti.

Veja os gols da partida:

Desde então, o Flamengo até chegou a enfrentar times do Amazonas em duas oportunidades, mas apenas em amistosos. Em 1998, o clube carioca empatou em 1 a 1 com o São Raimundo, em Manaus. Rodrigo Fabri foi o autor gol da equipe carioca, que era comandada por Joel Santana.

Já em 2006, o Flamengo fez um amistoso contra o Fast na capital amazonense e venceu a partida por 3 a 2, com gols de Renato Abreu, Fabiano Oliveira e Renato Augusto. Na época, a equipe manauara contava com Túlio Maravilha, que chegou a marcar um dos gols.

No duelo desta quarta, o Flamengo terá uma ótima oportunidade para dar a volta por cima no momento conturbado que vive. O time rubro-negro não vence há três partidas e precisa de um bom resultado para recuperar a confiança da torcida no trabalho do técnico Tite.

Flamengo e Amazonas medem forças pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A vaga será definida somente no dia 22 de maio, quando as equipes voltarão a se enfrentar na Arena da Amazônia.