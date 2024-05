Computador utilizado em entrevista de Diego Ribas com ex-companheiros mostra download em site pornô - Reprodução

Computador utilizado em entrevista de Diego Ribas com ex-companheiros mostra download em site pornôReprodução

Publicado 30/04/2024 17:23

Rio - Um detalhe inusitado não passou despercebido pela Web na entrevista feita por Diego Ribas com o ex-lateral Filipe Luís. Durante a gravação do podcast "10 e Faixa", comandado pelo ex-meia, Rafinha e Diego Alves também apareceram para participar do papo virtualmente. No entanto, o computador que mostrava a imagem dos jogadores contava com uma pasta de download do site pornô "PornHub" na aba de favoritos do navegador.

Foda demaisssssss pic.twitter.com/ZTGLiUlrmW — Pedro Certezas (@pedrocertezas) April 30, 2024 Veja o vídeo da gafe:

Pouco depois da divulgação da entrevista, o assunto já dominava as redes sociais. Segundo a equipe do podcast, o computador pertencia ao estúdio onde são realizadas as gravações.

"Prezados, utilizamos um dos computadores do Estúdio Century, local que alugamos para a gravação do nosso podcast, para realizar a chamada de vídeo ao vivo e, no momento da edição do programa, passou despercebido o detalha da aba de favoritos do navegador. Pedimos sinceras desculpas pelo inconveniente a todos", diz um comunicado divulgado pelo programa.

Diante da repercussão na Web, o próprio Diego Ribas brincou com a situação.

"Que momento! Agora eu entendi porque essa live demorou para sair. Aproveitando a audiência da zoeira, não percam o episódio com o Filipe Luís", escreveu o ex-jogador em seu Instagram.