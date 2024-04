Gabigol poderá voltar a treinar e jogar pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol poderá voltar a treinar e jogar pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/04/2024 13:17

importância do resultado, já pensando no julgamento, ainda sem data, do recurso contra a punição por Rio - O Flamengo comemorou e viu com otimismo a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de conceder um efeito suspensivo a Gabigol, que poderá voltar a treinar. O vice geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee de Abranches, ressaltou a, ainda sem data, do recurso contra a punição por tentativa de fraudar exame antidoping.

"Recebemos com muita satisfação e alegria o resultado do julgamento do efeito suspensivo do Gabriel, por 3 a 0. A decisão reconheceu que as chances de sucesso são razoáveis, portanto não seria justo que ele ficasse até um ano sem poder exercer a profissão dele enquanto é julgado esse recurso", avaliou o dirigente.

Gabigol não atua pelo Flamengo desde o dia 25 de fevereiro, quando entrou no clássico entre o Rubro-Negro e o Fluminense pelo Carioca. Em 2024, ele fez oito jogos e marcou duas vezes. O atacante foi suspenso no dia dia 25 de março pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping (TJD-AD) e estava impedido, inclusive, de realizar atividades no CT do Ninho do Urubu.

A ida ao CAS foi uma estratégia da defesa do atacante e do Flamengo, pelo fato de Gabigol ser um atleta internacional. E Rodrigo Dunshee explicou o motivo de apostar nesse segundo julgamento.

"A decisão não entra em maiores detalhes sobre as chances de sucesso, mas é um início animador. Ficamos felizes que a decisão de recorrer ao CAS foi acertada. Entendemos que seria uma garantia de um julgamento menos emocionado, vamos dizer assim, no exterior. Então estamos no caminho certo e vamos poder contar com o Gabriel, que faz muita falta, e vamos em frente", completou.

Nas redes sociais, Gabigol, que precisou manter a forma física em casa sob a supervisão de preparadores do Flamengo, postou um vídeo para comemorar a liberação. Na animação, o atacante, com a camisa 10, corre livre pelas ruas até entrar no Maracanã. Em todo o percurso, torcedores rubro-negros dão apoio a ele.

Entenda o caso de Gabigol

Gabigol foi acusado de tentativa de fraudar um exame de controle de doping, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio, em 8 de abril de 2023, um dia antes do clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Ele foi condenado por violar o artigo 122 do Código Brasileiro de Antidoping, que versa sobre fraudes ou tentativas de fraude em qualquer parte do procedimento de controle de doping.

O atacante teria dificultado a realização do exame ao prejudicar o trabalho dos oficiais responsáveis pela coleta da urina, desrespeitando-os e não seguindo os procedimentos adequados desde o início do processo, às 8h40. Os demais jogadores do elenco do Flamengo, segundo relatos adicionados à denúncia, se submeteram ao exame antes do treino das 10 horas.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realiza o "doping surpresa" nos centros de treinamentos dos clubes brasileiros regularmente durante a temporada. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. É proibido recusar-se ou deixar de se submeter à coleta de amostra após notificação.



A acusação aponta que o atacante do Flamengo tentou esconder a genitália no momento de urinar na vasilha, o que configura fraude. O teste do jogador deu negativo para doping, mas as autoridades relataram que o atleta ignorou a presença dos oficiais da ABCD, além de ter sido desrespeitoso.



A pena de dois anos, imposta pelo TJD-AD por 5 votos a 4, começaria a contar no dia em que houve a desavença, em 8 de abril de 2023, e teria efeito prático. Portanto,se encerra em 7 de abril de 2025.