Everton Cebolinha durante treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 29/04/2024 20:00

Rio - O Flamengo teve uma boa notícia no treino desta segunda-feira (29), no Ninho do Urubu. Everton Cebolinha, que foi desfalque nos últimos jogos por lesão na panturrilha direita, voltou a treinar com bola e ficará à disposição de Tite em breve.

Everton não entra em campo desde o dia 18 de abril, quando o Flamengo enfrentou o São Paulo no Maracanã. Na ocasião, o camisa 11 iniciou a partida como titular, mas precisou ser substituído com apenas 13 minutos de jogo.

A notícia ruim do dia ficou por conta da confirmação das lesões sofridas por Arrascaeta e Erick Pulgar no clássico com o Botafogo . O uruguaio teve uma pequena lesão detectada na posterior da coxa direita, enquanto o chileno teve uma entorse confirmada no tornozelo esquerdo.

Após a derrota para o Botafogo, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (1), às 21h30, contra o Amazonas, no Maracanã, pela terceira fase da competição.