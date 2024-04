Sassá, ex-atacante do Botafogo, é um dos destaques do Amazonas - João Normando / AMFC

Publicado 29/04/2024 15:50 | Atualizado 29/04/2024 15:53

Rio - Adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, o Amazonas já está no Rio de Janeiro e fará dois treinos na sede do Fluminense, em Laranjeiras, visando o duelo. As primeiras atividades acontecem nesta segunda-feira e a preparação se encerra na terça.

O time aurinegro conta com vários conhecidos do futebol brasileiro: os atacantes Jô, Dentinho, Sassá, Ênio e Willian Barbio, o meia Giovanni e o zagueiro Miranda.

Do outro lado, após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo , pela quarta rodada do Brasileirão, no último domingo (28), o Rubro-Negro enxerga a Copa do Brasil como uma oportunidade de retornar aos trilhos. Sob o comando de Tite, o elenco treinou no Ninho do Urubu nesta segunda.

As equipes medem forças pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A vaga será definida somente no dia 22 de maio, quando o Amazonas receberá o Flamengo na Arena da Amazônia.