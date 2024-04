Fabrício Bruno reclamou de falta em lance do segundo gol na derrota do Flamengo para o Botafogo - Marcelo Cortes / Flamengo

Fabrício Bruno reclamou de falta em lance do segundo gol na derrota do Flamengo para o BotafogoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/04/2024 13:47 | Atualizado 28/04/2024 13:49

Fabrício Bruno, que foi quem perdeu a bola, garantiu que foi tocado por Diego Hernández nas costas, mas como o juiz Raphael Claus não marcou irregularidade, assumiu a responsabilidade.

O Flamengo reclamou bastante do lance do segundo gol do Botafogo, na derrota por 2 a 0 no Maracanã , neste domingo (28). Na saída do campo,, mas como o juiz Raphael Claus não marcou irregularidade, assumiu a responsabilidade.

"No lance do segundo gol, para mim, é falta, eu sou maior que ele, que bateu na minha costela. Isso para mim é falta. Mas ele não deu e assumo a responsabilidade, não tenho problema nenhum com isso", disse ao canal Premiere.



Em relação à segunda derrota seguida do Flamengo na temporada, Fabrício Bruno avaliou que o time finalizou pouco no clássico.



"Faltou concluir a jogada. Muitas vezes querendo entrar tocando na área em vez de bater de fora e testar o goleiro deles", avaliou.



Com a derrota, o Flamengo estaciona nos sete pontos em quatro rodadas do Brasileirão.