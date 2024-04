Arrascaeta não teve boa atuação na derrota do Flamengo para o Botafogo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/04/2024 12:23 | Atualizado 28/04/2024 13:57

Flamengo pode ter os desfalques de Arrascaeta e Erick Pulgar na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, quarta-feira (1), contra o Amazonas, no Maracanã. O meia sentiu dores na coxa direita e o volante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, durante o clássico com o Botafogo, neste domingo (28).

Segundo o Rubro-Negro, os dois jogadores serão reavaliados no treino de segunda, no CT do Ninho do Urubu.



Pulgar se machucou aos 24 minutos do primeiro tempo, recebeu atendimento e chegou a ficar em campo até o intervalo. Mas devido às dores, acabou substituído por Allan. Já Arrascaeta sentiu as dores no meio do segundo tempo e pediu para sair. Lorran entrou em seu lugar.



A tendência é que os dois sejam desfalques na estreia do Flamengo na Copa do Brasil de 2024. Por estar na Libertadores, o clube entrou diretamente na terceira fase. A partida contra o Amazona na quarta será às 21h30.