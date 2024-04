Tite, técnico do Flamengo - Reprodução / Instagram

Tite, técnico do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 20:15

Rio - Tite escalará o Flamengo com o que tem de melhor à disposição para enfrentar o Botafogo, no domingo (26), às 11h, no Maracanã, pelo Brasileirão. O treinador contará com os retornos de Pedro, Arrascaeta, Erick Pulgar, Varela e Ayrton Lucas, que foram poupados da altitude de La Paz no jogo contra o Bolívar.

Além deles, o volante Allan, que apresentou traços falcêmicos que o impedem de performar em alto nível na altitude, e o zagueiro Léo Pereira, recuperado de uma virose, também estarão de volta. A única ausência no time considerado titular será Everton Cebolinha, que se recupera de lesão na panturrilha.

Com isso, o provável time do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Com 7 pontos, o Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás do Red Bull Bragantino apenas pelo saldo de gols. O Rubro-Negro venceu Atlético-GO e São Paulo e empatou sem gols com o Palmeiras nas primeiras rodadas.