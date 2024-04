Dentinho está na capital amazonense há uma semana e já treina com o elenco - João Normando / AMFC

Dentinho está na capital amazonense há uma semana e já treina com o elencoJoão Normando / AMFC

Publicado 25/04/2024 17:15



Manaus - Adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, o Amazonas anunciou oficialmente a contratação do atacante Dentinho, de 35 anos, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está na capital amazonense há uma semana e já treina com o elenco.

O atacante, que começou a carreira no Corinthians, jogará pela primeira vez no norte do Brasil. O último clube de Dentinho havia sido o Ceará, em 2022. Fora do país, atuou no Shakhtar, da Ucrânia, durante 11 anos e conquistou mais de 15 títulos.

Para que possa entrar em campo tanto na Série B, quanto na Copa do Brasil, Dentinho ainda precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Além de Dentinho, o Amazonas conta com alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro: os atacantes Jô (ex-Corinthians), Sassá, Ênio (ex-jogadores do Botafogo) e Willian Barbio (ex-Vasco), o meia Giovanni (ex-Fluminense) e o zagueiro Miranda (emprestado pelo Vasco).

O duelo de ida com o Flamengo será na próxima semana, quarta-feira, dia 1 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o confronto de volta está marcado para o dia 22 do mês que vem, na Arena da Amazônia, no mesmo horário.