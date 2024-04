Matías Viña marcou primeiro gol pelo Flamengo, na derrota para o Bolívar - AFP

Publicado 25/04/2024 16:03

Matías Viña fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas não impediu a derrota por 2 a 1 para o Bolívar , em La Paz. O resultado não apenas atrapalhou a lembrança de um dia especial, como também coloca pressão no elenco rubro-negro, que não conseguiu deslanchar na Libertadores e está a cinco pontos dos bolivianos, que lideram o Grupo E. O próprio lateral uruguaio admite a pressão por resultados.

"Estamos em um time que tem que ganhar todos os jogos que enfrenta. Então, essa pressão é responsabilidade nossa, vamos buscar os três pontos sempre", afirmou Viña, em coletiva após a partida. Ele admitiu que a altitude atrapalhou.



"Durante o jogo começa a se sentir muito a altitude. Fica um pouco pesado, sem força, mas temos que trabalhar para o jogo que vem.



Sobre o gol em um momento em que ainda busca se firmar, já que é reserva de Ayrton Lucas, Viña celebrou, mas já quer pensar no próximo jogo, que também é decisivo. Será o clássico com o Botafogo, domingo (28), às 11h, no Maracanã.



"Fico muito feliz por fazer meu primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir em frente", avisou.