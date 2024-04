Flamengo foi derrotado pelo Bolívar na última quarta-feira (24) por 3 a 1 - Jorge Bernal / AFP

Publicado 25/04/2024 16:06

Rio - Ao perder para o Bolívar, em La Paz, por 2 a 1 , o Flamengo não deixou escapar apenas a sua invencibilidade na temporada. O Rubro-Negro teve uma sequência positiva do seu sistema defensivo encerrado. Após quase cinco meses, a equipe comandada por Tite voltou a sofrer mais de um gol em uma partida.

A última vez que a defesa rubro-negra havia sofrido dois gols ou mais havia sido no dia 29 de novembro de 2023. Naquela ocasião, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Atlético-MG pelo placar de 3 a 0 no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Até o jogo contra o Bolívar, o Flamengo tinha sofrido apenas cinco gols na temporada. Desses tentos cedidos, apenas um tinha sido pela Libertadores: o gol concedido no empate por 1 a 1 com o Millionarios, em Bogotá, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Buscando se recuperar da derrota sofrida, o Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo (28/04). O Rubro-Negro enfrentará o Botafogo às 11h, no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.