Flamengo e Bolívar se enfrentaram em La Paz - AFP

Publicado 25/04/2024 08:30

Rio - O Flamengo sofreu uma dura derrota na altitude. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Bolívar por 2 a 1 , nesta quarta-feira (24), em La Paz, na Bolívia, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar da dificuldade de jogar acima de 3 mil metros do mar, o time comandado por Tite conseguiu segurar o empate por quase 60 minutos, mas não resistiu e retornou ao Rio de Janeiro sem pontos na bagagem.

"Libertadores é difícil, na altitude é mais ainda. Não estamos acostumados, acaba sentindo mais. O fôlego, quando precisa, não vem. É desumano. Mas é Libertadores, faz parte. Jogamos modificados. Foi um jogo difícil, a equipe deles sabe usar a altitude, sabem o tempo de bola. Precisamos ter tranquilidade agora, não tem nada perdido", disse o atacante Bruno Henrique.

Após três rodadas, o Flamengo é o vice-líder do Grupo E com quatro pontos, enquanto o Bolívar é o líder com nove e tem 100% de aproveitamento. O Rubro-Negro ainda pode terminar a terceira rodada fora da zona de classificação às oitavas de final em caso de vitória do Millonarios, da Colômbia, sobre o Palestino, do Chile, por dois gols de diferença.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o vice-líder da competição com sete pontos, enquanto o Alvinegro é o terceiro colocado, com seis.