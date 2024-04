Brasileiro Chico da Costa abriu o placar na vitória do Bolívar sobre o Flamengo - AFP

Brasileiro Chico da Costa abriu o placar na vitória do Bolívar sobre o FlamengoAFP

Publicado 25/04/2024 11:52

temporada passada, quando terminou em segundo lugar num grupo com Aucas (Equador), Racing (Argentina) e Ñublense (Chile). O Flamengo tropeçou mais uma vez na Libertadores e, com a derrota por 2 a 1 para o Bolívar , na altitude de La Paz, vê ressurgir o fantasma da decepcionante edição de 2023. Apesar de ser um dos grandes favoritos ao título, o Rubro-Negro patinou no primeiro turno e somou quatro pontos de nove possíveis, uma campanha idêntica à da turbulenta

Em 2024, o fato de o Rubro-Negro disputar duas partidas na altitude tem relevância, diante da dificuldade. Além dos bolivianos, os comandados de Tite enfrentaram o Millonarios, em Bogotá. Mas pesa contra o fato de os colombianos terem jogado com um a menos por 30 minutos, período em fizeram o gol de empate em 1 a 1.



No ano passado, além de perder na altitude de Quito por 2 a 1, para o Aucas, o Flamengo ainda pegou os argentinos do Racing, empatando em 1 a 1. As campanhas são tão parecidas, que a única vitória no turno foi sobre uma equipe chilena e no Maracanã.

Leia mais: Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após derrota na Libertadores

O time de Tite superou o Palestino por 2 a 0, com uma boa atuação no primeiro tempo e outra muito ruim no segundo. Já em 2023, o Rubro-Negro venceu o Ñublense, pelo mesmo placar, após demitir Vitor Pereira e ter Jorge Sampaoli no comando.



E assim como na temporada passada, o risco é real de ficar em segundo lugar, já que o Flamengo não depende mais de si no Grupo E da Libertadores. A cinco pontos do Bolívar, que tem 100% de aproveitamento, vai precisar vencer os próximos três jogos - dois em casa e um fora - e torcer por um tropeço dos bolivianos, que só têm mais um compromisso em La Paz. Também precisará tirar diferença de cinco gols de saldo.



Caso contrário, mais uma vez vai decidir as oitavas de final fora de casa, o que não deu certo contra o Olimpia, sendo eliminado no Paraguai.

A campanha do Flamengo em 2024

Millonarios 1x1 Flamengo

Flamengo 2x0 Palestino

Bolívar 2x1 Flamengo



Como foram os jogos em 2023



Aucas 2x1 Flamengo

Flamengo 2x0 Ñublense

Racing 1x1 Flamengo