Flamengo perdeu para o Bolívar na altitude de La PazAFP

Publicado 25/04/2024 14:25

seis jogos sem conseguir vencer fora de casa pela competição sul-americana. Rio - A derrota por 2 a 1 para o Bolívar, na altitude de La Paz , na noite da última quarta (24), aumentou uma marca incômoda do Flamengo na Libertadores. O Rubro-Negro já acumula

Neste ano, o Flamengo segue sem triunfar fora do Maracanã no torneio, assim como foi durante sua participação em 2023. O time carioca acumula três derrotas e três empates neste período.

O último resultado positivo jogando longe do Rio foi na Libertadores de 2022. Além da vitória sobre o Athletico-PR na final, que teve mando neutro em Guyaquil, o Rubro-Negro também conseguiu uma goleada histórica por 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, na semifinal. Naquela edição, o time carioca não perdeu nenhum jogo fora de casa, somando cinco vitórias e um empate.

Com a derrota para o Bolívar, o Flamengo ocupa a segunda colocação do Grupo E da Libertadores, com 4 pontos, podendo ser alcançado pelo Millonarios, que enfrenta o Palestino nesta quinta (25). O líder da chave é o time boliviano, que está com 100% de aproveitamento na competição.