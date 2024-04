No Maracanã, o Flamengo venceu o Palestino por 2 a 0, com gols de Pedro e Léo Ortiz - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 25/04/2024 15:40

A Conmebol bateu o martelo e definiu o palco do duelo entre Palestino, do Chile, e Flamengo , pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. As equipes irão se enfrentar no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, cidade que fica a 461,7 km de Santiago, capital do país.

Anteriormente, tanto na fase preliminar quanto na fase de grupos, o Palestino jogou no Estádio El Teniente, em Rancágua, que fica a 90 km de Santiago. O clube chegou a indicar o El Teniente e o Estádio Nacional do Chile como possíveis sedes para o confronto com o time carioca, mas foram vetados pela entidade por causa da qualidade do gramado.



Palestino e Flamengo medem forças no dia 7 de maio, às 21h (de Brasília). O time chileno ainda entra em campo nesta rodada, diante do Millonarios, nesta quinta-feira, também no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, às 21h (de Brasília).