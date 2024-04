Zico - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 25/04/2024 20:49

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, criticou o fato de Tite não ter feito as cinco substituições que tinha direito na derrota para o Bolívar por 2 a 1, em La Paz, pela Libertadores, que encerrou a invencibilidade do Rubro-Negro na temporada de 2024.

"A única coisa que eu não entendi é que, em jogos normais, todo mundo faz as cinco substituições. Num momento como o de ontem, na altitude, que os jogadores estavam sem fôlego, tem que colocar todo mundo para jogar, até o quinto goleiro", afirmou em entrevista ao "SporTV".

Com uma equipe alternativa, o Flamengo encarou a equipe boliviana em uma altitude de 3.600 m. O resultado fez o Rubro-Negro permanecer em segundo lugar do grupo E da competição internacional com 4 pontos.