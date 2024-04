Zico se encontrou com os representantes das 19 instituições ajudadas pelo Jogo das Estrelas de 2023 - Lucas Felbinger / O Dia

Zico se encontrou com os representantes das 19 instituições ajudadas pelo Jogo das Estrelas de 2023Lucas Felbinger / O Dia

Publicado 25/04/2024 12:37

Zico participou de um evento na manhã desta quinta-feira (25), em um hotel na Barra da Tijuca, com representantes de projetos sociais que receberam doações de parte do que foi arrecadado no Jogo das Estrelas,

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo,na manhã desta quinta-feira (25), em um hotel na Barra da Tijuca,de parte do que foi arrecadado no Jogo das Estrelas, realizado no fim de 2023 . Durante o encontro, o Galinho falou sobre a importância do projeto, que neste ano realizará sua 20ª edição.

"O Jogo das Estrelas acabou diversificando muito nessa ajuda. E é lógico que tudo isso é tempo de vida que você tem, que Deus te dá, para poder ajudar as pessoas", afirmou Zico, complementando:



"Isso tudo é fruto das pessoas que acreditam, da motivação e do objetivo do evento. Aquelas 51 mil pessoas que foram a esse último (em 2023) estão vendo o que está acontecendo. A gente sempre fez questão de, após o jogo, dar satisfação àqueles que comparecem. É um evento que tem todo o glamour, espetáculo, outras coisas além de futebol, mas o objetivo é que é o mais importante".



Durante evento em um hotel na Barra, Zico falou sobre a importância do Jogo das Estrelas. O projeto do ídolo do Flamengo ajudou 19 instituições de caridade com a arrecadação do ano passado #ODia @jornalodia pic.twitter.com/z8jY9BprFV — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) April 25, 2024

Neste ano, 19 instituições de caridade serão auxiliadas com o que foi arrecadado no Jogo das Estrelas. São elas: ABBR, Associação Semente da Vida da CDD, Capoeira IBCE, Casa Ronald RJ, CEEAK - Allan Kardec, Coletivo Vila Beira Mar, Desapego Solidário, É Por Amor, Fundação do Rim, Instituto Arteiros, Instituto Movimento e Vida, LIAP-Amor Puro, Maranathá Rio, Meninos de Luz, Origem Amorim, Projeto Avante e Repartir.



O Instituto PHI foi beneficiado pelo Passaporte Solidário, um camarote especial no dia do jogo, e o NEAC-Projeto Equilíbrio receberá chuteiras por conta da parceria com o SporTV no projeto DOE GOLS.



"A gente tem preocupação para dar satisfação à sociedade, aos torcedores que foram e ajudaram, aos jogadores e artistas, à mídia. Ver a alegria e a satisfação dessas pessoas que passam todo o ano lutando para ajudar o próximo, para nós, é o mais importante", disse Zico.



A primeira edição do Jogo das Estrelas foi realizada em 2004, no CFZ, e contou com a presença do craque Diego Maradona. Ao longo dos últimos 20 anos, o evento foi realizado em outros estádios como Nilton Santos, Morumbi e Estádio Luso-Brasileiro, mas definiu o Maracanã, onde Zico marcou 334 gols na carreira, como sua casa oficial.