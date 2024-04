Cuiabano veio do Grêmio para o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/04/2024 19:21

Rio - Após ser apresentado na tarde desta quinta (25) , Cuiabano apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear pelo Botafogo. O Glorioso pagou R$ 7 milhões ao Grêmio por 100% dos direitos do jogador, que assinou até dezembro de 2028.

A tendência é de que o lateral esteja à disposição do técnico Artur Jorge para o clássico com o Flamengo, que acontece no próximo domingo (28), às 11h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.