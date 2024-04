Juan, à esquerda, e Rodrigo Caetano, no centro, visitaram o CT do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/04/2024 18:30 | Atualizado 25/04/2024 18:32

Rio - O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan, visitaram o CT Lonier, do Botafogo, nesta quinta (25). Os dirigentes conheceram as dependências do local, que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Eles foram recebidos pelo Head Scout Alessandro Brito, pelo Gerente de Futebol Augusto Oliveira, pelo Supervisor de Futebol Adriano Colares e pelo Diretor da Eagle Football Hugo Ribeiro, e conversaram sobre os métodos de desenvolvimento aplicados no Alvinegro e sobre os objetivos com o trabalho de integração.

A ida ao CT do Botafogo foi a última de Rodrigo Caetano e demais dirigentes da CBF as dependências dos quatro grandes do Rio. As visitas têm o objetivo de estreitar o relacionamento da entidade com os clubes e seus dirigentes para melhorar a troca de informações, além de conhecer os processos internos de cada equipe.

Na última sexta (19), o primeiro centro de treinamento a ser visitado foi o do Fluminense. Já na segunda (22), foi a vez de Vasco e Flamengo receberem os dirigentes.

"Fomos muito bem recebidos em todos os clubes. A troca de informações foi espetacular e agrega muito poder ouvir os anseios dos times e dizer o que esperamos para o futuro da Seleção Brasileira", agradeceu Rodrigo Caetano.