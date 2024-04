Botafogo venceu a primeira na fase de grupos da Libertadores - AFP

Botafogo venceu a primeira na fase de grupos da LibertadoresAFP

Publicado 24/04/2024 21:41

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Botafogo sobre o Universitario por 3 a 1 no Nilton Santos, o atacante Luiz Henrique celebrou o resultado importante que fez o Alvinegro somar seus primeiros pontos na fase de grupos da Libertadores. O jovem também ressaltou a importância de ter desencantado pelo clube carioca em um duelo da competição internacional.

"Fico feliz pelo resultado, a gente estava trabalhando por isso, é um resultado importante, fundamental, para buscarmos uma reação na Libertadores. Fico feliz também por ter feito meu primeiro gol pelo Botafogo, era algo que estava buscando e ainda mais em uma partida tão importante para a equipe", disse o atacante.

Com uma boa atuação no segundo tempo, o Botafogo desencantou e venceu sua primeira partida na fase de grupos da Libertadores. Eduardo e Luiz Henrique marcaram e fizeram o Alvinegro derrotar o Universitario por 2 a 0, no Nilton Santos. Com o resultado, o clube carioca chega aos três pontos e respira na competição. A equipe brasileira está na lanterna do Grupo D, porém, a chave está embolada. O Junior Barranquilha lidera com cinco pontos, um a mais que a LDU e Universitario. Cada clube ainda tem três jogos pela frente até o encerramento dos grupos.

O Botafogo volta a jogar no próximo domingo, pelo Brasileirão, contra o Flamengo, no Maracanã, às 11 (de Brasília). Pela Libertadores, o Alvinegro entrará em campo novamente no próximo dia 8, no Nilton Santos, contra a LDU, às 21h30 (de Brasília). Já o próximo compromisso do clube peruano pela competição será contra o Junior Barranquilla, em Lima, um dia antes, às 23 horas (de Brasília).