Botafogo e Universitario se enfrentaram no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/04/2024 20:53

Rio - Com uma boa atuação no segundo tempo, o Botafogo desencantou e venceu sua primeira partida na fase de grupos da Libertadores. Eduardo, duas vezes, e Luiz Henrique marcaram e fizeram o Alvinegro derrotar o Universitario por 3 a 1, no Nilton Santos. Olivares diminuiu para os visitantes. Com o resultado, o clube carioca chega aos três pontos e respira na competição. A equipe brasileira está na lanterna do Grupo D, porém, a chave está embolada. O Junior Barranquilha lidera com cinco pontos, um a mais que a LDU e Universitario. Cada clube ainda tem três jogos pela frente até o encerramento dos grupos.

O Botafogo volta a jogar no próximo domingo, pelo Brasileirão, contra o Flamengo, no Maracanã, às 11 (de Brasília). Pela Libertadores, o Alvinegro entrará em campo novamente no próximo dia 8, no Nilton Santos, contra a LDU, às 21h30 (de Brasília). Já o próximo compromisso do Universitario pela competição será contra o Junior Barranquilla, no Peru, um dia antes, às 23 horas (de Brasília).

O primeiro tempo começou com o Botafogo dando a impressão de que encurralaria o Universitario em seu campo por praticamente toda a partida. Porém, aos sete minutos, o Alvinegro recebeu uma notícia ruim. Tiquinho Soares teve que deixar a partida por conta de uma lesão muscular na perna direita. Eduardo foi seu substituto.

A lesão pareceu esfriar o Botafogo, que apesar de ter tido o domínio da partida, com muita posse de bola, pouco ameaçou o adversário. A única chance antes do intervalo ocorreu aos 35 minutos. Pela direita, Luiz Henrique fez uma bela jogada individual e fez o cruzamento, Jefferson Savarino fechou e finalizou para a defesa do goleiro Britos, salvando a equipe peruana.

O segundo tempo começou bem diferente para os cariocas. Com apenas um minuto, o Botafogo saiu na frente. Alexander Barboza, que tinha acabado de entrar iniciou a jogada, depois, Júnior Santos tabelou com Eduardo e serviu o meia alvinegro para finalizar e abrir o placar.

O gol empolgou ao Botafogo que rapidamente chegou ao seu segundo. Gregore recuperou bola no campo de ataque, Savarino deu belo passe e achou Luiz Henrique. O atacante driblou o goleiro Britos e rolou para o fundo das redes para fazer o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Em vantagem no placar, o Alvinegro reduziu um pouco o ritmo, e dois gols acabaram saindo nos acréscimos. Primeiro, Mateo Ponte ganhou da defesa peruana e serviu Eduardo, que invadiu a área do Universitario, e finalizou de biquinho para fazer o terceiro. No lance seguinte, a defesa alvinegra vacilou e Olivares apareceu para diminuir para o adversário peruano.



FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 1 UNIVERSITARIO



Local: Engenhão (RJ)

Arbitragem: José Valenzuela (VEN)

Renda / Público: R$ 975.691,50/ 21.782 pagantes (23.800 presentes)

Cartões Amarelos: Hugo, John e Gregore (Botafogo) e Celi, Pérez Guedes, Saravia e Valera (Universitario).

Cartões Vermelhos: -

Gols: Eduardo, a um, Luiz Henrique aos 11, Eduardo, aos 47, e Olivares, aos 49 minutos do segundo tempo.



BOTAFOGO: John; Damian Suárez (Matteo Ponte), Lucas Halter, Bastos (Barboza) e Hugo; Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê) e Luiz Henrique (Óscar Romero); Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares (Eduardo). Técnico: Artur Jorge.



UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros e Saravia; Polo (Ancajima), Murrugarra (Concha), Ureña, Pérez Guedes (Celi) e Portocarrero; Flores (Olivares) e Valera (Dorregaray) e Garai. Técnico: Fabián Bustos.