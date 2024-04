Bastos completou três jogos seguidos como titular do Botafogo, contra o Juventude - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/04/2024 13:27

estrear pela Libertadores, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), contra o Universitario, do Peru. O zagueiro angolano avaliou essa nova experiência na carreira. Bastos finalmente conseguiu uma sequência de três jogos como titular do Botafogo , desde a chegada de Artur Jorge, e vive a expectativa de. O zagueiro angolano avaliou essa nova experiência na carreira.

"O Campeonato Brasileiro é um campeonato diferente, há muitos jogadores talentosos e tem sido um bom desafio até o momento. Em relação à Libertadores, é sonho de todo jogador brasileiro ter a oportunidade de jogar e hoje sou eu que tenho essa chance. Acho que vai ser desafiador, procuro dar meu melhor para ajudar o clube a conseguir seus objetivos", afirmou o jogador de 33 anos.



E Bastos já vai entrar em campo com uma grande responsabilidade junto aos companheiros. Após duas derrotas, para Junior Barranquilla e LDU, o Botafogo precisa vencer o Universitario para embolar o grupo D da Libertadores. Em caso de novo tropeço, a vaga nas oitavas de final fica sob sério risco.



"Será um jogo importante, principalmente por ser em casa, e temos esse desafio de fazer um bom resultado. Acredito que o grupo está bem. Temos trabalhado dia após a dia para nos enquadramos à filosofia do mister", disse.



Com o empate em 1 a 1, em casa com a LDU, o Junior Barranquilla se isolou na liderança do grupo D, com cinco pontos em três rodadas. O Universitario está em segundo, com quatro, mesma pontuação dos equatorianos, que têm um gol de saldo a menos e por isso estão em terceiro. Já o Botafogo está em último.