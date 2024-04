Troféu da Copa do Brasil: quatro cariocas seguem na disputa - Thais Magalhães/CBF

Troféu da Copa do Brasil: quatro cariocas seguem na disputaThais Magalhães/CBF

Publicado 23/04/2024 09:13



A CBF confirmou na noite de segunda-feira (22) as datas e os horários dos jogos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil . Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco jogam na próxima semana as partidas de ida.

Os dois duelos do Rubro-Negro contra o Amazonas estão marcados para duas quartas-feiras, às 21h30 (de Brasília). Ou seja, terão a transmissão da TV Globo.



No feriado de 1 de maio, o Fluminense abre a rodada dos Cariocas, ao enfrentar o Sampaio Corrêa às 16h (de Brasília), no Espírito Santo. Já o Vasco enfrenta o Fortaleza, fora de casa, às 19h. E o Botafogo recebe o Vitória, no Nilton Santos, na quinta-feira (2), às 19h.



Já as partidas de volta da terceira fase da Copa do Brasil acontecerão nos dias 21 e 22 de maio. O Botafogo jogará na terça-feira (21), às 19h, em Salvador; e o Vasco, às 21h30, em São Januário.



Já a dupla Fla-Flu estará em campo na quarta (22). O Fluminense define a classificação às 19h no Maracanã, enquanto op Rubro-Negro vai a Manaus, às 21h30.



Tabela da Copa do Brasil



30/4 (terça-feira)

19h - Bahia x Criciúma (Arena Fonte Nova)

20h - Operário-PR x Grêmio (Germano Kruger)

21h30 - Atlético-MG x Sport (Arena MRV)



1/5 (quarta-feira)

16h - Sampaio Corrêa x Fluminense (Kleber Andrade)

16h - Brusque x Atlético-GO (Arena Joinville)

18h - Sousa x Red Bull Bragantino (Marizão)

18h - Ypiranga-RS x Athletico-PR (Colosso da Lagoa)

19h - Fortaleza x Vasco (Arena Castelão)

20h - América-RN x Corinthians (Arena das Dunas)

21h30 - Flamengo x Amazonas (Maracanã)

21h30 - Internacional x Juventude (Beira Rio)



2/5 (quinta-feira)

19h - Botafogo x Vitória (Nilton Santos)

19h30 - Águia de Marabá x São Paulo (Mangueirão)

20h30 - CRB x Ceará (Rei Pelé)

21h30 - Goiás x Cuiabá (Hailé Pinheiro)

21h30 - Palmeiras x Botafogo-SP (Allianz Parque)



21/5 (terça-feira)

19h - Vitória x Botafogo (Barradão)

20h - Corinthians x América-RN (Neo Quimica Arena)

21h30 - Vasco x Fortaleza (São Januário)



22/5 (quarta-feira)

18h30 - Red Bull Bragantino x Sousa (Nabi Abi Chedid)

19h - Fluminense x Sampaio Corrêa (Maracanã)

19h - Atlético-GO x Brusque (Antônio Accioly)

19h - Sport x Atlético-MG (Arena de Pernambuco)

19h30 - Grêmio x Operário-PR (Arena do Grêmio)

20h - Athletico-PR x Ypiranga-RS (Ligga Arena)

21h - São Paulo x Águia de Marabá (Morumbis)

21h30 - Amazonas x Flamengo (Arena da Amazônia)

21h30 - Juventude x Internacional (Alfredo Jaconi)



23/5 (quinta-feira)

19h - Criciúma x Bahia (Heriberto Hülse)

19h - Botafogo-SP x Palmeiras (Santa Cruz)

21h30 - Ceará x CRB (Arena Castelão)

21h30 - Cuiabá x Goiás (Arena Pantanal)