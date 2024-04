Isabella Rodrigues, ex-namorada de Kauê postou vídeo acusando o jogador do Botafogo de agressão - Reprodução de vídeo

Isabella Rodrigues, ex-namorada de Kauê postou vídeo acusando o jogador do Botafogo de agressãoReprodução de vídeo

Publicado 23/04/2024 08:13

compareceu à polícia na segunda-feira (22) para denunciá-lo pelo suposto crime. Botafogo informou que afastou Kauê, de 19 anos, por tempo indeterminado, após a ex-namorada Isabella Rodrigues o acusar de agressão. Ela

Em seu perfil no Instagram, Isabella postou fotos com o rosto com hematomas e informou que registrou um boletim de ocorrência. Ela ainda iria fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.



"Isso não existe. Não vou apanhar de homem, ainda mais de um moleque de 19 anos. O motivo foi porque ontem eu tomei remédio para tentar me matar, tomei logo duas caixas, por mil motivos que estão acontecendo. Não estou bem, quase bati na minha mãe… Surtei, gente", afirmou a mulher.



"Ele não soube lidar. Quer dizer, soube lidar do jeito dele. Eu não vou aceitar isso de ninguém. Eu estou falando aqui porque, vou falar mesmo. Se ele teve peito para fazer, tem que ter peito para assumir".



Kauê nega a acusação de agressão, por meio de sua assessoria de imprensa, e só irá se pronunciar sobre o caso quando tiver atualizações sobre o caso.



Com um corte no rosto, o jogador se dirigiu um hospital na Barra da Tijuca e, posteriormente, à delegacia. Diante do caso, o Botafogo afastou Kauê "até o esclarecimento dos fatos" e repudiou atos de violência contra mulheres.



"O Botafogo tomou conhecimento no início da noite desta segunda (22) de relatos de agressão envolvendo o atleta Kaue e sua ex-namorada Isabella. Por decisão da diretoria, o jogador será afastado por tempo indeterminado até o esclarecimento dos fatos e atuação das autoridades competentes. O Botafogo repudia todo e qualquer ato de violência, sobretudo aqueles praticados contra as mulheres", diz a nota oficial.