Raphael Claus - Paul Ellis / AFP

Publicado 23/04/2024

Rio - Após o depoimento de John Textor no Senado, na última segunda-feira, o o presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Jorge Kajuru (PSB-GO), pediu que sejam convidados a depor, na condição de testemunha e em sessão secreta, os árbitros Raphael Claus (Fifa/SP) e Daiane Muniz (VAR-Fifa/SP). O Alvinegro enviou um ofício à CBF pedindo que Claus não apite o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo, e que seja afastado das escalas até o fim da CPI da Manipulação de Jogos no Senado. As informações foram dadas primeiramente pelo "Blog do Lauro Jardim" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

O senador Jorge Kajuru argumentou no pedido que Raphael Claus e Daiane Muniz foram escalados juntos em 11 das 38 rodadas do Brasileiro de 2023, o que “causa estranheza”, já outras duplas foram escaladas em no máximo três rodadas. E que ambos, "teriam se envolvido em lances polêmicos".

Em seu depoimento à CPI, John Textor citou supostos erros cometidos pelo árbitro. No Brasileiro do ano passado, Raphael Claus foi responsável por comandar a arbitragem na partida do segundo turno entre os rivais que terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1.

Pela quarta rodada do Brasileiro, Flamengo e Botafogo se enfrentam no próximo domingo, no Maracanã, às 11 horas (de Brasília). O Rubro-Negro tem 7 pontos, um a menos que o Alvinegro na tabela da competição.