Zagueiro Bastos chegou ao Botafogo no fim de agosto de 2023 e agora conseguiu se firmar no timeVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/04/2024 12:04

vai para o quarto jogo como titular. O zagueiro de 33 anos se firmou com a chegada de Artur Jorge, sendo um dos destaques da defesa nas últimas duas partidas pelo Brasileirão, e agora tem a chance de estrear na Libertadores na quarta-feira (24), em duelo decisivo do Glorioso contra o Universitario, do Peru, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O angolano Bastos conseguiu uma sequência pelo Botafogo pela primeira vez desde que chegou ao Botafogo, no fim de agosto de 2023, e. O zagueiro de 33 anos se firmou com a chegada de Artur Jorge, sendo um dos destaques da defesa nas últimas duas partidas pelo Brasileirão, e agora tem a chance de estrear na Libertadores na quarta-feira (24), em duelo decisivo do Glorioso

Com a nova forma de jogar implementada pelo técnico português, Bastos passou à frente de Alexander Barboza pelas características. Jogador de mais velocidade, ele tem se mostrado importante no novo esquema com quatro atacantes e que busca fazer uma marcação por pressão, adiantando as linhas defensivas e obrigando os zagueiros a serem precisos nos cortes ou nos desarmes no meio de campo.



Nos três jogos em que foi titular pelo Brasileirão, o angolano se mostrou importante nestes duelos com adversários. As médias são positivas, com 3,7 disputas de bolas vencidas, sendo 2 duelos ganhos no chão por jogo, assim como 3,7 bolas recuperadas e 7,7 cortes. Os números são do site 'Sofascore'.



A dupla com Lucas Halter ainda requer maior entrosamento, mas vem mostrando evolução, apesar de terem sofrido gols em dois desses três jogos. Na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, única vez que a defesa não foi vazada, cada um teve 14 ações defensivas feitas com sucesso, sendo 11 cortes de bola. Já no 5 a 1 sobre o Juventude, Bastos se destacou mais com 4 duelos ganhos e apenas dois perdidos, pelo alto.



"Fez de fato um grande jogo, já tinha feito dupla de zaga no jogo anterior. Para mim, o importante é o coletivo, aquilo que fazemos enquanto equipe. Todos os jogadores estão desempenhando suas funções individuais para se valorizarem internamente, mas acima de tudo para ajudar o Botafogo, para que o coletivo sobressaia", afirmou Artur Jorge após a goleada sobre o Juventude.