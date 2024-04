Júnior Santos - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 23/04/2024 14:01 | Atualizado 23/04/2024 14:02

Rio - Artilheiro do Botafogo na temporada, Júnior Santos, de 29 anos, ainda tem muitos meses pela frente em 2024, mas o ano já é inesquecível para ele. Com o gol marcado contra o Atlético-GO, o seu 14º no ano, o atacante superou sua maior marca na carreira, que havia acontecido em 2020.

Naquele ano, Júnior defendia o Yokohama Marinos e havia feito 13 gols em 23 partidas. Pelo Botafogo, o atacante superou a marca e ainda tem uma média melhor. Em 2024, foram 14 gols em 21 jogos até o momento.

Júnior Santos é o maior artilheiro do futebol brasileiro neste ano. O atacante do Botafogo está empatado com Pedro, do Flamengo, e com Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR, ambos com 14 gols em 2024.

O atacante entrou para a história do Botafogo ao se tornar o maior artilheiro do clube na Libertadores. Júnior Santos balançou as redes em oito oportunidades pela competição, todas na atuação edição.